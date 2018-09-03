Вентура: «После поражения Италии от Швеции я перестал ходить в IKEA»

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что перестал ходить в IKEA после поражения «скуадры адзурры» от Швеции (0:1, 0:0) в стыковых матчах к чемпионату мира-2018.

«После матчей Италии и Швеции я перестал ходить в IKEA.

Трудно избавиться от разочарования. То, что произошло, было чем-то определяющим эпохи. Я перевернул эту страницу. Теперь хочу написать новую. Меня всегда учили, что в футболе вы выигрываете всей командой, и проигрываете всей командой.

Я человек с чистой и профессиональной совестью. Тавеккио (прим. – экс-глава Итальянской федерации футбола)? Я никогда более о нем не слышал, и оставлю это там», – сказал Вентура.

IKEA – голландская производственно-торговая группа компаний, имеющая шведские корни. Владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.