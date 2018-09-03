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    Вентура: «После поражения Италии от Швеции я перестал ходить в IKEA»

    Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что перестал ходить в IKEA после поражения «скуадры адзурры» от Швеции (0:1, 0:0) в стыковых матчах к чемпионату мира-2018.

    «После матчей Италии и Швеции я перестал ходить в IKEA.

    Трудно избавиться от разочарования. То, что произошло, было чем-то определяющим эпохи. Я перевернул эту страницу. Теперь хочу написать новую. Меня всегда учили, что в футболе вы выигрываете всей командой, и проигрываете всей командой.

    Я человек с чистой и профессиональной совестью. Тавеккио (прим. – экс-глава Итальянской федерации футбола)? Я никогда более о нем не слышал, и оставлю это там», – сказал Вентура.

    IKEA – голландская производственно-торговая группа компаний, имеющая шведские корни. Владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2018 16:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1364

      МВС 3 сентября 2018, 18:37

      В руководстве Федерации футбола Италии тоже ещё те деятели восседают..сначала этому типу Сборную доверили,потом Манчини..

      3
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > МВС 3 сентября 2018, 20:11

      согласен.при наличии своих достойных кандидатур на место главного тренера сборной,у руля-всякие проходимцы.при всем уважении к Манчини,как к игроку.

      1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 3 сентября 2018, 17:55

      Ему молчать где нибудь в подполье лучше

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 3 сентября 2018, 17:11

      Лучше бы было вот так: "После матчей Италии и Швеции я перестал ходить"

      Потому что за то во что ты превратил сборную отбить надо было все что можно и что нельзя

      2
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