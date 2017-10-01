Вентура вызвал 25 футболистов на матчи Италии с Македонией и Албанией

Пресс-служба федерации футбола Италии опубликовало список футболистов, которые были вызваны главным тренером национальной команды Джампьеро Вентурой на матчи квалификации чемпионата мира-2018. Итальянцам предстоит встретиться с Македонией (6 октября) и Албанией (9 октября).

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все – «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини, Даниэле Де Росси (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева («Интер»), Симоне Верди («Болонья»);

Нападающие: Эдер («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).