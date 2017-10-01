Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вентура вызвал 25 футболистов на матчи Италии с Македонией и Албанией

    Пресс-служба федерации футбола Италии опубликовало список футболистов, которые были вызваны главным тренером национальной команды Джампьеро Вентурой на матчи квалификации чемпионата мира-2018. Итальянцам предстоит встретиться с Македонией (6 октября) и Албанией (9 октября).

    Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

    Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все – «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

    Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини, Даниэле Де Росси (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева («Интер»), Симоне Верди («Болонья»);

    Нападающие: Эдер («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2017 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11