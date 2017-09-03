Вентура: «Между нами и Испанией была видна разница в готовности и мастерстве»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал исход матча отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против Испании (0:3). По словам специалиста, команды отличаются по уровню мастерства.

«Если говорить в целом, то была ощутима разница в функциональной готовности и мастерстве. Кроме того, с нашей стороны были некоторые подарки сопернику. До счета 0:2 у нас были более опасные моменты, но вратарь испанцев спасал», – сказал Вентура Rai Sport.

За три матча до окончания отбора итальянцы отстают от лидирующих в группе испанцев на три очка.