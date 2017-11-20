Источник: Вентура конфликтовал с ветеранами сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура конфликтовал с ветеранами команды во время отборочного турнира ЧМ-2018. После матча с Македонией (1:1) Джанлуиджи Буффон, Андреа Барцальи и Даниэле Де Росси устроили собрание команды без участия представителей тренерского штаба. 69-летний специалист воспринял это как заговор против него, в том числе и с точки зрения определения тактики игры.

Конфликт открыто разгорелся за два дня до ответного матча со Швецией. Вентура покинул раздевалку, обвинив игроков в заговоре. Он заявил, что у футболистов хорошо получается выбирать тактику и состав на матчи. Еще одним пунктом недовольства тренера стала утечка состава команды перед матчем на «Сан-Сиро».

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах по сумме двух встреч Швеции.