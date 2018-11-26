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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 26 ноября 2018
Кальяри
26.11.2018, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
Желтая карточка
Л. Чеппителли
77'
Желтая карточка
Ж. Педро
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
23
Чеппителли
33
Срна
19
Романья
23
Барелла
17
Ионицэ
8
Чигарини
27
Дессена
9
Жоао Педро
30
Паволетти
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
26
Джиджи
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
8
Мейте
21
Сориано
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Кальяри
Торино
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Кальяри - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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