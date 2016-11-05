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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 05 ноября 2016
Торино
05.11.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
5 : 1
Завершен
Кальяри
2'
А. Белотти
11'
А. Льяич
38'
М. Бенасси
51'
Д. Базелли
59'
А. Белотти (П)
41'
Ф. Мельчорри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
77'
74'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
73'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
Ф. Мельчорри
Замена
Д. Мартинес
️️️️
А. Льяич
70'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
62'
60'
Замена
С. Падоин
️️️️
М. Сау
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Белотти
59'
58'
Красная карточка
Д. Дессена
58'
Желтая карточка
Д. Фариас
56'
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Боррьелло
ГОЛ! 4:1!
Д. Базелли
Пас отдал
А. Льяич
51'
41'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Мельчорри
Пас отдал
Ф. Писакане
ГОЛ! 3:0!
М. Бенасси
Пас отдал
Д. Базелли
38'
Желтая карточка
Д. Базелли
27'
ГОЛ! 2:0!
А. Льяич
Пас отдал
А. Белотти
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Джанни Мунари
ПП
25
Марко Сау
ЛФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
РФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
25
Кастан
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
16
Вальдифиори
33
Базелли
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-3-3
30
Сторари
22
Исла
22
Алвеш
23
Чеппителли
4
Писакане
11
Мунари
27
Дессена
77
Тахцидис
11
Мельчорри
22
Боррьелло
25
Сау
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
22
Льяич
77
Мартинес
77
Мартинес
22
Льяич
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
25
Сау
19
Падоин
19
Падоин
25
Сау
22
Боррьелло
17
Фариас
17
Фариас
22
Боррьелло
11
Мельчорри
10
Джианнетти
10
Джианнетти
11
Мельчорри
Остались в запасе
Торино
Кальяри
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
27
Лука Биттанте
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Торино - Кальяри
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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