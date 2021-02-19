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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 19 февраля 2021
Кальяри
19.02.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Торино
76'
Бремер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
Замена
А. Дункан
️️️️
Г. Цаппа
89'
89'
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Р. Наингголан
79'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. Чеппителли
79'
79'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Дзадза
78'
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Лукич
76'
ГОЛ! 0:1!
Бремер
Пас отдал
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Л. Чеппителли
72'
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Симеоне
70'
Желтая карточка
Д. Симеоне
64'
49'
Желтая карточка
А. Белотти
26'
Желтая карточка
С. Лукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Маттео Трамони
ЛВ
26
Гастон Перейро
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
23
Чеппителли
24
Ругани
2
Годин
22
Ликояннис
4
Цаппа
44
Наингголан
8
Нандес
18
Марин
18
Симеоне
9
Жоао Педро
3-2-3-2
46
Сиригу
4
Иццо
3
Бремер
90
Синго
63
Н'Кулу
14
Ансальди
8
Мандрагора
23
Лукич
8
Ринкон
11
Дзадза
11
Белотти
23
Чеппителли
26
Перейро
26
Перейро
23
Чеппителли
4
Цаппа
32
Дункан
32
Дункан
4
Цаппа
44
Наингголан
30
Паволетти
30
Паволетти
44
Наингголан
18
Симеоне
9
Черри
9
Черри
18
Симеоне
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
23
Лукич
33
Базелли
33
Базелли
23
Лукич
11
Дзадза
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Дзадза
Остались в запасе
Кальяри
Торино
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Кальяри - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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