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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 14 апреля 2019
Торино
14.04.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
52'
С. Дзадза
78'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
90'
+5
Вторая желтая
Н. Барелла
82'
Вторая желтая
Л. Пеллегрини
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Л. Чигарини
Красная карточка
С. Дзадза
73'
57'
Желтая карточка
Ф. Писакане
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Иццо
52'
51'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
45'
+2
Желтая карточка
С. Падоин
Желтая карточка
А. Беренгер
45'
20'
Желтая карточка
П. Фараго
Желтая карточка
Т. Ринкон
2'
1'
Желтая карточка
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
24
Моретти
14
Ансальди
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
8
Мейте
7
Беренгер
11
Дзадза
3-5-2
28
Краньо
24
Клаван
4
Писакане
3
Пеллегрини
8
Чигарини
24
Фараго
17
Ионицэ
19
Падоин
23
Барелла
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Торино
Кальяри
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Торино - Кальяри
2
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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