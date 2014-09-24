Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 24 сентября 2014
Кальяри
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Торино
11'
А. Коссу
21'
К. Глик
29'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
86'
Желтая карточка
М. Бенасси
82'
Замена
Р. Перес
️️️️
О. Эль-Каддури
75'
Замена
Амаури
️️️️
Ф. Квальярелла
71'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Х. Санчес Миньо
Замена
А. Бальзано
️️️️
Ф. Писано
64'
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
Ж. Педро
58'
Желтая карточка
Л. Россеттини
40'
33'
Желтая карточка
А. Гацци
29'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
Д. Авелар
27'
21'
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
ГОЛ! 1:0!
А. Коссу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-2-1-3
22
Краньо
22
Авелар
13
Россеттини
23
Чеппителли
24
Писано
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
9
Жоао Педро
25
Сау
8
Ибарбо
4-5-1
93
Паделли
36
Дармиан
15
Глик
24
Моретти
52
Максимович
14
Санчес Миньо
33
Перес
14
Гацци
5
Вивес
7
Эль-Каддури
27
Квальярелла
24
Писано
14
Бальзано
14
Бальзано
24
Писано
9
Жоао Педро
12
Крисетиг
12
Крисетиг
9
Жоао Педро
7
Эль-Каддури
21
Перес
21
Перес
7
Эль-Каддури
14
Санчес Миньо
24
Бенасси
24
Бенасси
14
Санчес Миньо
27
Квальярелла
11
Амаури
11
Амаури
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кальяри
Торино
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кальяри - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Торино
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+