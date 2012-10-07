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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 07 октября 2012
Торино
07.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
74'
Нене (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
89'
Желтая карточка
Нене
88'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
Р. Наингголан
81'
Замена
М. Сау
️️️️
С. Ибарбо
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Бриги
77'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Нене
70'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Д. Дессена
Замена
Д. Вивес
️️️️
А. Стеванович
61'
59'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
М. Дармиан
57'
Замена
М. Мильорини
️️️️
А. Сгринья
52'
29'
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Нене
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Торино
1
Альфред Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
53
Марко Мильорини
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
90
Симоне Верди
АП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
33
Д'Амброзио
15
Глик
21
Огбонна
36
Дармиан
14
Гацци
4
Бриги
91
Стеванович
9
Бьянки
7
Черчи
80
Сгринья
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Астори
22
Авелар
8
Экдаль
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
8
Ибарбо
7
Нене
80
Сгринья
53
Мильорини
53
Мильорини
80
Сгринья
91
Стеванович
5
Вивес
5
Вивес
91
Стеванович
4
Бриги
18
Сансоне
18
Сансоне
4
Бриги
44
Наингголан
26
Эрикссон
26
Эрикссон
44
Наингголан
8
Ибарбо
25
Сау
25
Сау
8
Ибарбо
27
Дессена
19
Рибейро
19
Рибейро
27
Дессена
Остались в запасе
Торино
Кальяри
1
Альфред Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Торино - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Стадио Олимпико
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