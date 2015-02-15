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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 15 февраля 2015
Торино
15.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
35'
О. Эль-Каддури
34'
Г. Донса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
89'
Желтая карточка
Ж. Педро
85'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Сау
Замена
А. Гацци
️️️️
О. Эль-Каддури
85'
74'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Коссу
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Бенасси
71'
65'
Замена
П. М'Поку
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
63'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
59'
57'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Желтая карточка
Ч. Бово
55'
54'
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
К. Глик
43'
ГОЛ! 1:1!
О. Эль-Каддури
35'
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Донса
Пас отдал
М. Сау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
5
Вивес
33
Перес
77
Мартинес
27
Квальярелла
3-4-1-2
23
Бркич
13
Россеттини
19
Капуано
22
Авелар
27
Дессена
30
Донса
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
9
Чоп
25
Сау
24
Бенасси
15
Гонсалес
15
Гонсалес
24
Бенасси
7
Эль-Каддури
14
Гацци
14
Гацци
7
Эль-Каддури
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
9
Чоп
40
М'Поку
40
М'Поку
9
Чоп
25
Сау
9
Лонго
9
Лонго
25
Сау
7
Коссу
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
7
Коссу
Остались в запасе
Торино
Кальяри
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Торино - Кальяри
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Стадио Олимпико
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