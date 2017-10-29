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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 29 октября 2017
Торино
29.10.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
40'
Я. Фальке
67'
Ж. Оби
30'
Н. Барелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
Желтая карточка
С. Сиригу
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
С. Мянго
Желтая карточка
Я. Фальке
78'
70'
Желтая карточка
М. Капуано
ГОЛ! 2:1!
Ж. Оби
67'
61'
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
К. Ансальди
41'
ГОЛ! 1:1!
Я. Фальке
Пас отдал
К. Ансальди
40'
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
Д. Фариас
Желтая карточка
А. Аква
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
14
Ансальди
63
Н'Кулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
16
Вальдифиори
33
Базелли
18
Аква
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
2-4-1-2
77
Рафаэль
19
Капуано
3
Андреолли
24
Фараго
19
Падоин
23
Барелла
8
Чигарини
17
Фариас
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Торино
Кальяри
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Торино - Кальяри
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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