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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 27 октября 2019
Торино
27.10.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
69'
С. Дзадза
40'
Н. Нандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
Желтая карточка
Т. Ринкон
90'
+1
82'
Замена
Р. Клаван
️️️️
Л. Чеппителли
80'
Замена
М. Рог
️️️️
Р. Наингголан
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
О. Эйна
79'
78'
Желтая карточка
Л. Чигарини
74'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Н. Нандес
73'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
ГОЛ! 1:1!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Белотти
69'
Желтая карточка
К. Ансальди
67'
Замена
С. Верди
️️️️
К. Джиджи
59'
56'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
С. Дзадза
️️️️
Я. Фальке
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Н. Нандес
Пас отдал
Д. Симеоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-2-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
26
Джиджи
14
Ансальди
34
Эйна
8
Ринкон
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
3-5-2
1
Ольсен
23
Чеппителли
4
Писакане
3
Пеллегрини
44
Наингголан
8
Нандес
17
Ионицэ
8
Чигарини
24
Фараго
9
Жоао Педро
18
Симеоне
34
Эйна
93
Лаксальт
93
Лаксальт
34
Эйна
26
Джиджи
90
Верди
90
Верди
26
Джиджи
44
Фальке
11
Дзадза
11
Дзадза
44
Фальке
23
Чеппителли
24
Клаван
24
Клаван
23
Чеппителли
8
Нандес
19
Кастро
19
Кастро
8
Нандес
44
Наингголан
26
Рог
26
Рог
44
Наингголан
Остались в запасе
Торино
Кальяри
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Торино - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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