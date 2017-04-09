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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 09 апреля 2017
Кальяри
09.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 3
Завершен
Торино
19'
М. Боррьелло (П)
33'
А. Льяич
39'
А. Белотти
53'
А. Аква
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
90'
Вторая желтая
А. Аква
90'
Желтая карточка
Я. Фальке
Желтая карточка
Ж. Педро
69'
66'
Замена
А. Айети
️️️️
Карлао
Замена
Д. Фариас
️️️️
С. Падоин
56'
53'
ГОЛ! 1:3!
А. Аква
45'
Замена
А. Баррека
️️️️
К. Молинаро
43'
Желтая карточка
А. Льяич
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Белотти
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Льяич
Желтая карточка
Ф. Писакане
31'
24'
Желтая карточка
А. Аква
22'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Х. Итурбе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Боррьелло
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
22
Адем Льяич
АП
18
Африйе Аква
ПП
11
Хуан Итурбе
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кальяри
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-3
77
Рафаэль
29
Мурру
22
Алвеш
4
Писакане
22
Исла
77
Тахцидис
17
Ионицэ
19
Падоин
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
25
Сау
4-2-3-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
24
Моретти
50
Карлао
3
Молинаро
18
Аква
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
11
Итурбе
11
Белотти
19
Падоин
17
Фариас
17
Фариас
19
Падоин
3
Молинаро
3
Баррека
3
Баррека
3
Молинаро
50
Карлао
15
Айети
15
Айети
50
Карлао
11
Итурбе
15
Бойе
15
Бойе
11
Итурбе
Остались в запасе
Кальяри
Торино
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Кальяри - Торино
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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