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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 30 марта 2014
Торино
30.03.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
45'
О. Эль-Каддури
71'
А. Черчи
77'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
Замена
М. Вешович
️️️️
А. Черчи
90'
+1
85'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
П. Тахцидис
️️️️
О. Эль-Каддури
84'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
М. Баша
79'
77'
Замена
А. Коссу
️️️️
А. Ибраими
77'
ГОЛ! 2:1!
Нене
Пас отдал
Ф. Писано
ГОЛ! 2:0!
А. Черчи
Пас отдал
Д. Вивес
71'
57'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Эрикссон
46'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Кабрера
ГОЛ! 1:0!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
А. Черчи
45'
37'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
15
Глик
83
Бово
52
Максимович
36
Дармиан
5
Вивес
7
Эль-Каддури
27
Куртич
8
Баша
69
Меджиорини
7
Черчи
4-3-1-2
1
Аврамов
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
22
Авелар
26
Эрикссон
5
Конти
8
Экдаль
16
Кабрера
9
Ибраими
7
Нене
7
Черчи
23
Вешович
23
Вешович
7
Черчи
8
Баша
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
8
Баша
7
Эль-Каддури
77
Тахцидис
77
Тахцидис
7
Эль-Каддури
26
Эрикссон
15
Весино
15
Весино
26
Эрикссон
9
Ибраими
7
Коссу
7
Коссу
9
Ибраими
16
Кабрера
8
Ибарбо
8
Ибарбо
16
Кабрера
Остались в запасе
Торино
Кальяри
23
Лис Гомис
ВР
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
70
Маттиа Араму
АП
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
70
Маттиа Араму
АП
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Торино - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Стадио Олимпико
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