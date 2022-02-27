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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 27 февраля 2022
Торино
27.02.2022, воскресенье, 14:35
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
54'
А. Белотти
21'
Р. Белланова
62'
А. Дейола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Кальяри
90'
+4
Желтая карточка
Дальберт
Желтая карточка
У. Синго
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Паволетти
90'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
М. Ловато
Замена
Д. Сек
️️️️
М. Пьяца
85'
Замена
С. Риччи
️️️️
С. Лукич
85'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Белотти
79'
74'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Замена
А. Санабрия
️️️️
Й. Брекало
69'
Замена
У. Синго
️️️️
М. Войвода
69'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Дейола
Пас отдал
Л. Паволетти
60'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Г. Перейро
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
54'
Желтая карточка
Т. Побега
51'
40'
Желтая карточка
М. Ловато
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Белланова
Пас отдал
А. Грасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
37
Лука Гальяно
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
15
Родригес
26
Джиджи
3
Бремер
14
Ансальди
23
Войвода
4
Побега
23
Лукич
7
Брекало
11
Белотти
7
Пьяца
3-2-3-1-1
28
Краньо
18
Гольданига
5
Ловато
15
Альтаре
16
Белланова
29
Дальберт
14
Дейола
33
Грасси
18
Марин
26
Перейро
9
Жоао Педро
23
Войвода
90
Синго
90
Синго
23
Войвода
23
Лукич
21
Риччи
21
Риччи
23
Лукич
7
Пьяца
19
Сек
19
Сек
7
Пьяца
11
Белотти
9
Пеллегри
9
Пеллегри
11
Белотти
7
Брекало
19
Санабрия
19
Санабрия
7
Брекало
5
Ловато
23
Чеппителли
23
Чеппителли
5
Ловато
26
Перейро
30
Паволетти
30
Паволетти
26
Перейро
Остались в запасе
Торино
Кальяри
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
37
Лука Гальяно
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
37
Лука Гальяно
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Торино - Кальяри
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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