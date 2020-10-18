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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 18 октября 2020
Торино
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 3
Завершен
Кальяри
4'
А. Белотти (П)
49'
А. Белотти
12'
Ж. Педро
19'
Д. Симеоне
73'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кальяри
90'
Замена
Р. Клаван
️️️️
М. Рог
89'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Замена
Н. Мурру
️️️️
Р. Родригес
88'
Замена
К. Ансальди
️️️️
К. Линетти
88'
Красная карточка
В. Милинкович-Савич
87'
85'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Ж. Педро
84'
Замена
А. Унас
️️️️
Р. Соттиль
Замена
У. Синго
️️️️
М. Войвода
79'
Замена
С. Верди
️️️️
С. Мейте
79'
77'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
75'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
73'
ГОЛ! 2:3!
Д. Симеоне
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
65'
ГОЛ! 2:2!
А. Белотти
Пас отдал
Ф. Бонаццоли
49'
Желтая карточка
Т. Ринкон
31'
31'
Желтая карточка
М. Рог
19'
ГОЛ! 1:2!
Д. Симеоне
Пас отдал
Н. Нандес
12'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
С. Валюкевич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Белотти
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
24
Паоло Фараго
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-4-2
46
Сиригу
15
Родригес
23
Войвода
63
Н'Кулу
13
Лянко
8
Мейте
8
Ринкон
17
Линетти
23
Лукич
90
Бонаццоли
11
Белотти
4-3-3
28
Краньо
4
Цаппа
6
Валюкевич
2
Годин
22
Ликояннис
26
Рог
18
Марин
8
Нандес
9
Жоао Педро
18
Симеоне
23
Соттиль
15
Родригес
29
Мурру
29
Мурру
15
Родригес
17
Линетти
14
Ансальди
14
Ансальди
17
Линетти
23
Войвода
90
Синго
90
Синго
23
Войвода
8
Мейте
90
Верди
90
Верди
8
Мейте
26
Рог
24
Клаван
24
Клаван
26
Рог
23
Соттиль
96
Унас
96
Унас
23
Соттиль
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
9
Жоао Педро
21
Калигара
21
Калигара
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Торино
Кальяри
8
Якопо Сегре
ЦП
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
44
Андреа Карбони
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
8
Якопо Сегре
ЦП
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
44
Андреа Карбони
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Торино - Кальяри
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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