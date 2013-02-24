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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 24 февраля 2013
Кальяри
24.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 3
Завершен
Торино
37'
М. Сау (П)
76'
Д. Конти
87'
М. Пинилья (П)
90+4'
Д. Конти
47'
А. Черчи
54'
А. Стеванович
90+2'
Р. Бьянки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
ГОЛ! 4:3!
Д. Конти
Пас отдал
Р. Наингголан
90'
+4
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Р. Бьянки
90'
+1
Замена
Д. Менга
️️️️
А. Черчи
88'
Красная карточка
А. Диоп
87'
Замена
А. Диоп
️️️️
П. Баррето
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Пинилья
87'
86'
Красная карточка
А. Огбонна
Замена
М. Кабрера
️️️️
А. Коссу
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Конти
Пас отдал
А. Коссу
76'
74'
Желтая карточка
Д. Вивес
67'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Стеванович
Замена
М. Пинилья
️️️️
С. Ибарбо
65'
Замена
Г. Перицо
️️️️
Д. Авелар
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Стеванович
Желтая карточка
Р. Наингголан
50'
48'
Желтая карточка
А. Стеванович
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Черчи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Сау
37'
Желтая карточка
Д. Конти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
70
Долли Менга
ЦФ
93
Алу Диоп
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
8
Ибарбо
25
Сау
4-3-3
1
Жилле
36
Дармиан
15
Глик
21
Огбонна
32
Масиелло
91
Стеванович
14
Гацци
5
Вивес
7
Черчи
9
Бьянки
10
Баррето
22
Авелар
24
Перицо
24
Перицо
22
Авелар
7
Коссу
16
Кабрера
16
Кабрера
7
Коссу
8
Ибарбо
51
Пинилья
51
Пинилья
8
Ибарбо
7
Черчи
70
Менга
70
Менга
7
Черчи
10
Баррето
93
Диоп
93
Диоп
10
Баррето
91
Стеванович
23
Бирса
23
Бирса
91
Стеванович
Остались в запасе
Кальяри
Торино
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кальяри - Торино
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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