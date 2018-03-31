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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 31 марта 2018
Кальяри
31.03.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 4
Завершен
Торино
61'
Я. Фальке
65'
А. Льяич
79'
К. Ансальди
89'
Ж. Оби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
89'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Оби
Пас отдал
А. Белотти
79'
ГОЛ! 0:3!
К. Ансальди
70'
Желтая карточка
К. Ансальди
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Льяич
Пас отдал
Я. Фальке
61'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Белотти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-4-2
22
Краньо
13
Мянго
25
Кастан
23
Чеппителли
24
Фараго
19
Падоин
14
Дейола
23
Барелла
25
Сау
30
Паволетти
3-2-3-1-1
46
Сиригу
24
Моретти
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
8
Ринкон
18
Аква
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Кальяри
Торино
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Кальяри - Торино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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