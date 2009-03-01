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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 01 марта 2009
Кальяри
01.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
Желтая карточка
К. Хавьер Мэтью
Замена
Ю. Саумель
️️️️
И. Абате
Замена
А. Гасбаррони
️️️️
А. Розина
Замена
Д. Рагацу
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Лаццари
Замена
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
С. Бароне
Желтая карточка
М. Канини
Желтая карточка
А. Розина
Желтая карточка
Э. Корини
Желтая карточка
Р. Коломбо
Желтая карточка
П. Дзанетти
Желтая карточка
А. Парола
Желтая карточка
М. Пизано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
5
Эудженио Корини
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
10
Юрген Саумель
ЦП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
4-1-3
22
Маркетти
25
Мэтью
2
Канини
6
Лопес
33
Агостини
10
Лаццари
27
Жеда
21
Матри
99
Аквафреска
3-2-4-1
22
Серени
20
Абате
15
Деллафьоре
14
Натали
32
Коломбо
33
Рубин
27
Розина
5
Корини
6
Бароне
11
Дзанетти
9
Бьянки
21
Матри
26
Рагацу
26
Рагацу
21
Матри
27
Розина
18
Гасбаррони
18
Гасбаррони
27
Розина
20
Абате
10
Саумель
10
Саумель
20
Абате
6
Бароне
77
Стеллоне
77
Стеллоне
6
Бароне
Остались в запасе
Кальяри
Торино
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Алекс Кальдерони
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Кальяри - Торино
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сант-Элия
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