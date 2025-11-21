Введите ваш ник на сайте
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

21 ноября 2025 11:27
Арсенал - Слуцк
22 нояб. 2025, суббота 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Слуцк» с форой (0)
Сделать ставку

22 ноября на стадионе «Динамо-Юни» состоится встреча 29 тура Высшей лиги, в которой «Арсенал Дзержинск» примет «Слуцк». Матч имеет большое значение в контексте борьбы за сохранение позиций в нижней части таблицы. Хозяева располагаются на 12 месте и испытывают серьезные проблемы в атаке, тогда как гости находятся на 15 позиции, но демонстрируют более результативный и открытый футбол. Предстоящая игра обещает быть напряженной, с тактическим акцентом на аккуратность и минимизацию ошибок.

«Арсенал Дзержинск»

Команда переживает затяжной спад в атакующей линии. Всего один забитый мяч в последних пяти турах и средний показатель 0.20 гола за игру говорят о кризисе в завершающей стадии. При этом оборона действует достаточно организованно: всего три пропущенных мяча за тот же отрезок и 0.60 в среднем за матч. «Арсенал Дзержинск» часто играет осторожно и делает ставку на плотность в центре поля, что приводит к низкой результативности и большому количеству закрытых матчей.

«Слуцк»

«Слуцк» выглядит заметно активнее впереди и забивает в каждом из пяти последних матчей, демонстрируя среднюю результативность 1.60 гола за игру. Однако оборона остается слабым звеном: команда пропускает в среднем 2.20 мяча, регулярно теряя концентрацию в концовках. Именно из-за нестабильности в защите гости часто отпускают инициативу, несмотря на неплохую игру в атаке.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 0.20 забитого и 0.60 пропущенного за игру
  • Ставка на оборонительную модель
  • Склонность к низовым результатам

«Слуцк»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.60 забитого и 2.20 пропущенного
  • Регулярные ошибки в защите
  • Более активный атакующий стиль

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
6
Забитых мячей
3
1.2
В среднем за матч
0.6
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
0 : 3
29.06.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
11.05.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
1 : 0
02.09.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
1 : 1
21.04.2022
Слуцк

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»

Стилистически команды противоположны: хозяева играют прагматично и закрыто, гости – более смело, но с провалами у своих ворот. При такой разнице вероятен сценарий, при котором «Слуцк» будет чаще владеть мячом, однако организованная оборона «Арсенала Дзержинск» способна сдержать давление. С учетом слабой результативности хозяев и нестабильной защиты гостей наиболее логичным выглядит вариант с осторожным матчем и небольшим количеством голов, при котором шанс на минимальное преимущество будет у «Слуцка».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Слуцк» с форой (0) – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.90
Победа «Слуцк» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Слуцк Арсенал
