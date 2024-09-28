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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Арсенал
Слуцк - Арсенал: обзор матча 28 сентября 2024
Слуцк
28.09.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
33'
К. Цепенков
75'
Р. Мялковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Арсенал
89'
Замена
Е. Сакута
️️️️
Р. Мялковский
89'
Замена
А. Скшинецкий
️️️️
В. Арутюнян
84'
Желтая карточка
В. Арутюнян
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мялковский
Пас отдал
А. Эдгар
72'
Замена
А. Агеев
️️️️
Ю. Ловец
72'
Замена
Н. Ершов
️️️️
Атила
Замена
Н. Мельников
️️️️
В. Сычев
66'
61'
Замена
Д. Годяев
️️️️
Е. Бабич
ГОЛ! 1:0!
К. Цепенков
Пас отдал
В. Курлович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
2-3-3-1-1
26
Шпаковский
20
Мартьянов
12
Былинкин
27
Курлович
29
Дубинец
28
Михнюк
16
Семенов
9
Сычев
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
3-2-4-1
1
Санько
2
Атила
13
Орешкевич
2
Чиж
5
Вегеря
72
Позняк
89
Арутюнян
20
Эдгар
99
Мялковский
11
Ловец
15
Бабич
9
Сычев
11
Мельников
11
Мельников
9
Сычев
15
Бабич
47
Годяев
47
Годяев
15
Бабич
11
Ловец
66
Агеев
66
Агеев
11
Ловец
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
99
Мялковский
77
Сакута
77
Сакута
99
Мялковский
2
Атила
10
Ершов
10
Ершов
2
Атила
Остались в запасе
Слуцк
Арсенал
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Слуцк - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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