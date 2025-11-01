Введите ваш ник на сайте
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

01 ноября 2025 11:55
Динамо Мн - Слуцк
02 нояб. 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

На столичной арене в Минске пройдeт встреча команд с противоположными целями. «Динамо» борется за чемпионство, а «Слуцк» пытается спастись от вылета. Несмотря на разные задачи, матч может получиться интересным: гости стали чаще забивать, а хозяева демонстрируют стабильную игру и уверенную оборону.

«Динамо Минск»

Минчане занимают второе место, имея 53 очка после 26 туров. Команда не проигрывает на протяжении семи матчей, выиграв четыре из них. «Динамо» – самая результативная команда чемпионата (45 голов), при этом оборона остаeтся одной из лучших в лиге – всего три пропущенных мяча за последние пять туров. Главным действующим лицом остаeтся Карэн Варданян (8 голов), который стабильно определяет темп атак. Минчане активно используют фланги, часто создают моменты с подач, но могут сбавлять темп, если быстро открывают счeт.

«Слуцк»

Клуб из одноимeнного города находится на 15-й строчке с 18 очками и по-прежнему рискует вылететь. После уверенной домашней победы над «Неманом» (2:1) команда вновь столкнулась с проблемами в защите, пропустив четыре мяча от «Гомеля». Несмотря на это, в последних трeх встречах «Слуцк» забивает стабильно, что говорит о некотором улучшении игры впереди. Илья Грищенко остаeтся главным бомбардиром с пятью голами, но без поддержки полузащиты атаке трудно конкурировать с сильными соперниками. На выезде команда играет закрыто, делая ставку на редкие контратаки.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • 2-е место, 53 очка
  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает 0.6 гола за матч

«Слуцк»

  • 15-е место, 18 очков
  • Не выигрывает на выезде 8 матчей
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру
  • Забивает 1 гол за матч в последних турах

Личные встречи
70% (16)
22% (5)
9% (2)
43
Забитых мячей
12
1.87
В среднем за матч
0.52
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 1
14.06.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
2 : 0
02.11.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 5
15.06.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
1 : 2
20.08.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
3 : 1
08.04.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
0 : 5
19.10.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 1
18.06.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
1 : 1
01.08.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
1 : 0
04.04.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Слуцк
1 : 2
21.08.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
1 : 2
02.05.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
15.09.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Слуцк
2 : 1
05.05.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
2 : 0
09.11.2018
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
0 : 1
24.06.2018
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
2 : 0
05.11.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
0 : 3
20.06.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
1 : 1
28.08.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
1 : 1
29.04.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
0 : 1
17.10.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо Мн
2 : 0
18.06.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
0 : 0
24.08.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
3 : 0
26.05.2014
Слуцк
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Слуцк»

Минчане значительно превосходят соперника по всем показателям. При этом «Слуцк» способен доставить проблемы за счeт контратак и стандартов. Хозяева будут контролировать мяч и постепенно нагнетать давление, но вряд ли игра станет сверхрезультативной. «Динамо» должно уверенно выигрывать, не давая гостям развить атаки, однако крупного счeта ожидать не стоит – команда редко громит оппонентов во второй половине сезона.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.80
  • Фора (-1.5) на «Динамо Минск» – коэффициент 2.05

1.80
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо Мн
