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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо Мн
Слуцк - Динамо Мн: обзор матча 01 августа 2021
Слуцк
01.08.2021, воскресенье, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
20'
А. Потапенко
4'
В. Климович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Динамо Мн
90'
+2
Желтая карточка
А. Путило
80'
Замена
И. Бахар
️️️️
А. Быков
Замена
S. Gvazava
️️️️
M. Buraev
67'
63'
Замена
Ж. По
️️️️
А. Мбенг
56'
Желтая карточка
Н. Наумов
56'
Пенальти не реализован!
Н. Наумов
46'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
45'
+2
Желтая карточка
А. Селява
Замена
E. Semenov
️️️️
К. Вергейчик
40'
Желтая карточка
К. Вергейчик
38'
Желтая карточка
В. Бочеров
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Потапенко
Пас отдал
M. Buraev
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Климович
Пас отдал
А. Селява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Слуцк
8
Egor Semenov
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
Динамо Мн
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
2-1-5
12
20
Образов
5
Жевнеров
0
74
Сачковский
33
Вергейчик
77
Сасин
17
Потапенко
15
Бочеров
3-1-1-5
1
Хаткевич
6
Динга
3
Матвейчик
23
Наумов
8
Селява
7
Быков
11
Мбенг
17
Климович
14
Путило
25
Ложкин
29
Бацула
33
Вергейчик
8
8
33
Вергейчик
0
7
7
0
7
Быков
17
Бахар
17
Бахар
7
Быков
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
11
Мбенг
97
По
97
По
11
Мбенг
Остались в запасе
Слуцк
Динамо Мн
29
Стивен Альфред
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
47
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
29
Стивен Альфред
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
26
Денис Шпаковский
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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