22.11.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-4-1
30
Сороко
99
Волков
47
Васильев
5
Вегеря
89
Арутюнян
88
Щетинин
77
Сотников
27
Гаевой
11
Ловец
9
Сенько
7
Мокин
4-2-2-1-1
30
Брановец
15
Рум
2
6
20
Мартьянов
40
Хрисанфов
71
Крень
18
Буньон
78
Соколовский
8
Ануфриев
45
7
Мокин
4
Акунец
4
Акунец
7
Мокин
9
Сенько
88
Михайрин
88
Михайрин
9
Сенько
99
Волков
5
Власенко
5
Власенко
99
Волков
8
Капленко
8
Капленко
27
Гаевой
41
Лутик
41
Лутик
27
Гаевой
15
Рум
27
Курлович
27
Курлович
15
Рум
8
Ануфриев
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
8
Ануфриев
40
Хрисанфов
17
17
40
Хрисанфов
45
9
Грищенко
9
Грищенко
45
Остались в запасе
Арсенал
Слуцк
1
Иван Санько
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
1
Makar Sushchiy
ВР
5
Matvey Papulin
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Makar Sushchiy
ВР
5
Matvey Papulin
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча Арсенал - Слуцк
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Слуцк», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Слуцк»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»