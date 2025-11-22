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  • «Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 12:50
Арсенал
22.11.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Слуцк
66' М. Михайрин 85' Н. Капленко
23' А. Соколовский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
47
Владислав Васильев
ЦЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
7
Марк Мокин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
6
A. Tolkin (o.g.)
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
71
Андрей Крень
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
8
Никита Капленко
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Слуцк
1
Makar Sushchiy
ВР
5
Matvey Papulin
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Roman Gritskevich
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
3-2-4-1
30
Сороко
99
Волков
47
Васильев
5
Вегеря
89
Арутюнян
88
Щетинин
77
Сотников
27
Гаевой
11
Ловец
9
Сенько
7
Мокин
4-2-2-1-1
30
Брановец
15
Рум
2
6
20
Мартьянов
40
Хрисанфов
71
Крень
18
Буньон
78
Соколовский
8
Ануфриев
45
7
Мокин
4
Акунец
4
Акунец
7
Мокин
9
Сенько
88
Михайрин
88
Михайрин
9
Сенько
99
Волков
5
Власенко
5
Власенко
99
Волков
8
Капленко
8
Капленко
27
Гаевой
41
Лутик
41
Лутик
27
Гаевой
15
Рум
27
Курлович
27
Курлович
15
Рум
8
Ануфриев
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
8
Ануфриев
40
Хрисанфов
17
17
40
Хрисанфов
45
9
Грищенко
9
Грищенко
45
Остались в запасе
Арсенал
Слуцк
1
Иван Санько
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
1
Makar Sushchiy
ВР
5
Matvey Papulin
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Makar Sushchiy
ВР
5
Matvey Papulin
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча Арсенал - Слуцк
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Слуцк», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Слуцк»

«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Арсенал
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