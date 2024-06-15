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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо Мн
Слуцк - Динамо Мн: обзор матча 15 июня 2024
Слуцк
15.06.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 5
Завершен
Динамо Мн
15'
А. Селява
18'
В. Хващинский
42'
П. Седько (П)
55'
Р. Бегунов
65'
Р. Адеола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Динамо Мн
80'
Замена
В. Пигас
️️️️
Р. Бегунов
79'
Замена
Г. Жердев
️️️️
В. Хващинский
79'
Замена
А. Сачивко
️️️️
А. Гаврилович
66'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
П. Седько
65'
ГОЛ! 0:5!
Р. Адеола
55'
ГОЛ! 0:4!
Р. Бегунов
Пас отдал
Т. Мельниченко
42'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
П. Седько
Замена
И. Юрин
️️️️
А. Альшаник
27'
18'
ГОЛ! 0:2!
В. Хващинский
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Селява
Пас отдал
В. Хващинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
3-2-2-1-1
30
Брановец
4
Карпеня
12
Былинкин
10
Альшаник
28
Михнюк
27
Курлович
9
Сычев
8
Русак
9
Пушняков
7
Ачаповский
4-1-1-3
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
5
Калинин
67
Бегунов
8
Селява
26
Седько
7
Адеола
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Альшаник
77
Юрин
77
Юрин
10
Альшаник
5
Гаврилович
20
Сачивко
20
Сачивко
5
Гаврилович
67
Бегунов
32
Пигас
32
Пигас
67
Бегунов
10
Хващинский
10
Жердев
10
Жердев
10
Хващинский
26
Седько
98
Подстрелов
98
Подстрелов
26
Седько
Остались в запасе
Слуцк
Динамо Мн
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
15
Андрей Рум
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
15
Андрей Рум
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
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