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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо Мн
Слуцк - Динамо Мн: обзор матча 20 августа 2023
Слуцк
20.08.2023, воскресенье, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
66'
А. Макавчик (АГ)
33'
Д. Бакич
56'
Г. Жердев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Динамо Мн
90'
+3
Желтая карточка
М. Швецов
Желтая карточка
K. Kotov
80'
78'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Бакич
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Макавчик
66'
66'
Замена
М. Швецов
️️️️
Г. Жердев
Замена
A. Gafar
️️️️
С. Глебко
65'
Замена
М. Сачковский
️️️️
Я. Яроцкий
65'
Желтая карточка
И. Заяц
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жердев
Пас отдал
Д. Бакич
48'
Желтая карточка
С. Политевич
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакич
31'
Желтая карточка
Д. Бакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Захар Холодов
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-3-3-1
1
Малиевский
16
Заяц
12
Былинкин
20
Образов
8
Русак
17
Глебко
26
23
Яроцкий
9
Пушняков
55
Гирс
7
Ачаповский
4-1-2-2-1
1
Макавчик
66
Политевич
67
Бегунов
5
Гаврилович
99
Ориньо
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
2
Рылач
10
Жердев
7
Бакич
23
Яроцкий
74
Сачковский
74
Сачковский
23
Яроцкий
17
Глебко
77
77
17
Глебко
10
Жердев
3
Швецов
3
Швецов
10
Жердев
7
Бакич
9
Морозов
9
Морозов
7
Бакич
Остались в запасе
Слуцк
Динамо Мн
10
Дмитрий Плетнев
АП
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
21
Федор Лапоухов
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
21
Федор Лапоухов
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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