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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Слуцк
Динамо Мн - Слуцк: обзор матча 02 ноября 2024
Динамо Мн
02.11.2024, суббота, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Слуцк
1'
А. Селява
57'
Д. Куликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Слуцк
Замена
Г. Жердев
️️️️
П. Седько
80'
80'
Замена
М. Сачковский
️️️️
В. Курлович
80'
Замена
И. Юрин
️️️️
Г. Мартьянов
Замена
Б. Амиан
️️️️
Д. Куликов
76'
71'
Желтая карточка
Г. Мартьянов
70'
Замена
И. Тишуров
️️️️
Н. Мельников
ГОЛ! 2:0!
Д. Куликов
Пас отдал
С. Альфред
57'
55'
Замена
В. Сычев
️️️️
Н. Былинкин
Пенальти не реализован!
П. Седько
51'
Замена
Н. Демченко
️️️️
И. Школик
46'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Бахар
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Селява
Пас отдал
А. Гаврилович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-2-2-1-1
21
Лапоухов
5
Рай
5
Гаврилович
5
Калинин
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
20
Школик
17
Бахар
26
Седько
29
Альфред
3-2-2-1-2
30
Брановец
15
Рум
12
Былинкин
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
11
Мельников
37
Цепенков
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
20
Школик
8
Демченко
8
Демченко
20
Школик
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
98
Подстрелов
17
Бахар
20
Мартьянов
77
Юрин
77
Юрин
20
Мартьянов
27
Курлович
74
Сачковский
74
Сачковский
27
Курлович
12
Былинкин
9
Сычев
9
Сычев
12
Былинкин
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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