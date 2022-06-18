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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Слуцк
Динамо Мн - Слуцк: обзор матча 18 июня 2022
Динамо Мн
18.06.2022, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Слуцк
22'
В. Ложкин
44'
Д. Гирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Слуцк
89'
Замена
Y. Apanasovich
️️️️
К. Вергейчик
87'
Замена
А. Рум
️️️️
Е. Велько
Замена
Д. Гречихо
️️️️
С. Кисляк
78'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Быков
78'
Желтая карточка
Р. Бегунов
77'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Н. Демченко
75'
74'
Замена
С. Русак
️️️️
Ю. Остроух
Желтая карточка
Н. Наумов
67'
Замена
Д. Бакич
️️️️
В. Ложкин
63'
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гирс
Замена
И. Бахар
️️️️
Ориньо
44'
29'
Желтая карточка
Д. Гирс
ГОЛ! 1:0!
В. Ложкин
Пас отдал
Н. Наумов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
99
Ориньо
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Слуцк
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
Динамо Мн
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
7
Душан Бакич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Слуцк
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
3-1-3-3
1
Хаткевич
23
Наумов
67
Бегунов
20
Сачивко
15
Кисляк
7
Быков
8
Демченко
24
Вакулич
25
Ложкин
14
Путило
99
Ориньо
3-1-5
55
25
Остроух
20
Образов
55
Гирс
22
Велько
12
Былинкин
8
Концедайлов
8
Выскребенцев
74
Сачковский
7
Быков
47
Козлов
47
Козлов
7
Быков
25
Ложкин
7
Бакич
7
Бакич
25
Ложкин
99
Ориньо
17
Бахар
17
Бахар
99
Ориньо
15
Кисляк
19
Гречихо
19
Гречихо
15
Кисляк
8
Демченко
8
Латыхов
8
Латыхов
8
Демченко
25
Остроух
8
Русак
8
Русак
25
Остроух
22
Велько
15
Рум
15
Рум
22
Велько
33
Вергейчик
87
87
33
Вергейчик
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
3
Максим Швецов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Остались в запасе
3
Максим Швецов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
Остались в запасе
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
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