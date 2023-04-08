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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Слуцк
Динамо Мн - Слуцк: обзор матча 08 апреля 2023
Динамо Мн
08.04.2023, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Слуцк
47'
А. Сачивко
50'
В. Хващинский
73'
В. Морозов
59'
С. Пушняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Слуцк
73'
Желтая карточка
Д. Гирс
ГОЛ! 3:1!
В. Морозов
73'
Желтая карточка
П. Седько
72'
Замена
Д. Бакич
️️️️
В. Хващинский
72'
65'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Глебко
Замена
П. Седько
️️️️
А. Рылач
62'
60'
Замена
М. Сачковский
️️️️
А. Крень
59'
ГОЛ! 2:1!
С. Пушняков
ГОЛ! 2:0!
В. Хващинский
50'
ГОЛ! 1:0!
А. Сачивко
Пас отдал
Ориньо
47'
Замена
А. Сачивко
️️️️
М. Швецов
46'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
О. Евдокимов
44'
38'
Желтая карточка
Я. Яроцкий
Желтая карточка
М. Швецов
36'
Желтая карточка
С. Политевич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Никита Демченко
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
28
Иван Михнюк
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
16
Игорь Заяц
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
2
Захар Холодов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Абдул Бандаого
ЦП
29
Илья Дубинец
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
4-2-2-2
21
Лапоухов
99
Ориньо
5
Калинин
66
Политевич
3
Швецов
7
Быков
15
Евдокимов
8
Демченко
2
Рылач
9
Морозов
10
Хващинский
1-1-2-3-2
16
Василючек
12
Былинкин
71
Крень
28
Михнюк
17
Глебко
55
Гирс
9
Пушняков
23
Яроцкий
11
Мельников
16
Заяц
3
Швецов
20
Сачивко
20
Сачивко
3
Швецов
15
Евдокимов
82
Никифоренко
82
Никифоренко
15
Евдокимов
2
Рылач
26
Седько
26
Седько
2
Рылач
10
Хващинский
7
Бакич
7
Бакич
10
Хващинский
71
Крень
74
Сачковский
74
Сачковский
71
Крень
17
Глебко
33
Вергейчик
33
Вергейчик
17
Глебко
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
2
Захар Холодов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Абдул Бандаого
ЦП
29
Илья Дубинец
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
2
Захар Холодов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Абдул Бандаого
ЦП
29
Илья Дубинец
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
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