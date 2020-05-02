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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Слуцк
Динамо Мн - Слуцк: обзор матча 02 мая 2020
Динамо Мн
02.05.2020, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Слуцк
86'
К. Бручич
22'
Д. Салу
52'
A. Gafar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Слуцк
90'
+4
Желтая карточка
Д. Салу
ГОЛ! 1:2!
К. Бручич
Пас отдал
М. Козлов
86'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
В. Климович
81'
75'
Желтая карточка
M. Buraev
Замена
D.
️️️️
Е. Шикавка
73'
73'
Замена
Y. Teterenko
️️️️
A. Gafar
52'
ГОЛ! 0:2!
A. Gafar
40'
Замена
А. Анюкевич
️️️️
Е. Велько
Пенальти не реализован!
И. Бахар
39'
37'
Желтая карточка
B. Pankratov
26'
Желтая карточка
Ю. Козлов
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Салу
Желтая карточка
Э. Олехнович
20'
19'
Желтая карточка
Д. Образов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
8
Сослан Такулов
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
0
Danilo
ЦП
0
J. Kim
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
3-2-4-1
41
Плотников
2
Бручич
6
Динга
0
0
4
23
Олехнович
9
Шикавка
17
Бахар
88
17
Климович
4-3-3
30
18
20
Образов
0
8
Такулов
10
Козлов
17
26
Салу
77
77
22
Велько
9
Шикавка
0
0
9
Шикавка
17
Климович
33
Вергейчик
33
Вергейчик
17
Климович
22
Велько
14
Анюкевич
14
Анюкевич
22
Велько
77
0
0
77
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
0
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
0
J. Kim
ЦФ
Остались в запасе
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
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