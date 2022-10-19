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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо Мн
Слуцк - Динамо Мн: обзор матча 19 октября 2022
Слуцк
19.10.2022, среда, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
0 : 5
Завершен
Динамо Мн
54'
Д. Бакич
68'
А. Сачивко
72'
Д. Бакич
82'
И. Бахар
89'
В. Ложкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Динамо Мн
89'
ГОЛ! 0:5!
В. Ложкин
Пас отдал
И. Бахар
Замена
А. Крень
️️️️
K. Kotov
85'
82'
ГОЛ! 0:4!
И. Бахар
79'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
76'
Замена
З. Йосипович
️️️️
Д. Бакич
Замена
С. Глебко
️️️️
M. Obounet
75'
Замена
С. Русак
️️️️
К. Вергейчик
75'
75'
Замена
В. Ложкин
️️️️
А. Концевой
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бакич
Пас отдал
А. Быков
72'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
С. Кисляк
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Сачивко
63'
Желтая карточка
Д. Шпаковский
Замена
М. Сачковский
️️️️
Д. Гирс
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакич
8'
Желтая карточка
Д. Бакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
26
K. Kotov
ЦП
28
Иван Михнюк
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
30
Илья Брановец
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
3
Игор Габриэл
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
71
Андрей Крень
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Динамо Мн
67
Роман Бегунов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
11
Зоран Йосипович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
3-3-1-4
20
Образов
12
Былинкин
55
26
28
Михнюк
70
55
Гирс
30
Брановец
33
Вергейчик
8
Концедайлов
15
Рум
2-2-3-3
26
Шпаковский
20
Сачивко
99
Ориньо
47
Козлов
15
Кисляк
19
Гречихо
7
Быков
17
Бахар
80
Концевой
3
Габриэл
7
Бакич
33
Вергейчик
8
Русак
8
Русак
33
Вергейчик
70
17
Глебко
17
Глебко
70
26
71
Крень
71
Крень
26
55
Гирс
74
Сачковский
74
Сачковский
55
Гирс
15
Кисляк
67
Бегунов
67
Бегунов
15
Кисляк
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
80
Концевой
25
Ложкин
25
Ложкин
80
Концевой
7
Бакич
11
Йосипович
11
Йосипович
7
Бакич
Остались в запасе
Слуцк
Динамо Мн
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Алексей Колтыгин
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
Остались в запасе
29
Иван Ховалко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
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