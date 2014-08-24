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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо Мн
Слуцк - Динамо Мн: обзор матча 24 августа 2014
Слуцк
24.08.2014, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
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Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
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Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
- : -
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
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Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 29 тур
БАТЭ-2
0 : 1
16.10.2026
Слуцк
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
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0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
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