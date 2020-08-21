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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Динамо Мн
Слуцк - Динамо Мн: обзор матча 21 августа 2020
Слуцк
21.08.2020, пятница, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
26'
A. Gafar
29'
Е. Шикавка
51'
Е. Шикавка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Динамо Мн
90'
+4
Желтая карточка
Э. Олехнович
75'
Замена
А. Бутаревич
️️️️
М. Козлов
Замена
P. Zuevich
️️️️
V. Sychev
75'
67'
Желтая карточка
Е. Шикавка
62'
Замена
A. Sukhotsky
️️️️
К. Бручич
62'
Замена
️️️️
В. Климович
51'
ГОЛ! 1:2!
Е. Шикавка
Желтая карточка
Е. Велько
45'
+3
Замена
I. Bobko
️️️️
R. Krivulkin
43'
Желтая карточка
S. Chebotaev
41'
29'
ГОЛ! 1:1!
Е. Шикавка
Пас отдал
Э. Олехнович
ГОЛ! 1:0!
A. Gafar
Пас отдал
R. Krivulkin
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
11
Vladislav Sychev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
9
Евгений Шикавка
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Igor Bobko
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
3-4-4
25
14
Анюкевич
59
11
0
0
8
30
Брановец
0
77
22
Велько
3-3-3-1
1
Помазан
6
Динга
3
Матвейчик
2
Бручич
3
Швецов
47
Козлов
0
9
Шикавка
23
Олехнович
17
Бахар
17
Климович
59
23
23
59
11
12
12
11
2
Бручич
23
23
2
Бручич
47
Козлов
44
Бутаревич
44
Бутаревич
47
Козлов
Остались в запасе
Слуцк
Динамо Мн
15
Андрей Рум
ПЗ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
30
Boris Pankratov
ВР
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
29
Андрей Бацула
ЛЗ
7
Глеб Ровдо
ПВ
1
Даниил Шапко
ВР
9
Дмитрий Бородин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
15
Андрей Рум
ПЗ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
30
Boris Pankratov
ВР
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
Остались в запасе
29
Андрей Бацула
ЛЗ
7
Глеб Ровдо
ПВ
1
Даниил Шапко
ВР
9
Дмитрий Бородин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Слуцк - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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