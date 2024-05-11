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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Слуцк
Арсенал - Слуцк: обзор матча 11 мая 2024
Арсенал
11.05.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Слуцк
35'
Ю. Ловец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Слуцк
Замена
В. Милютин
️️️️
Д. Годяев
85'
77'
Замена
И. Дубинец
️️️️
В. Сычев
Замена
Е. Сакута
️️️️
В. Арутюнян
73'
Замена
С. Атрашкевич
️️️️
А. Скшинецкий
73'
64'
Замена
В. Ковалевич
️️️️
А. Альшаник
62'
Замена
В. Карпеня
️️️️
М. Сачковский
Желтая карточка
В. Арутюнян
61'
Замена
Р. Мялковский
️️️️
А. Левковец
60'
Замена
Д. Радиковский
️️️️
М. Герасимов
59'
51'
Желтая карточка
А. Альшаник
46'
Замена
А. Ачаповский
️️️️
М. Омельянчук
46'
Замена
Н. Мельников
️️️️
И. Тишуров
38'
Желтая карточка
В. Сычев
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ловец
Пас отдал
В. Арутюнян
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Арсенал
41
Максим Плотников
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
99
Руслан Мялковский
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
3-4-2-1
1
Санько
59
Погостнов
72
Позняк
47
Годяев
13
Орешкевич
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
66
Агеев
7
Левковец
11
Ловец
39
Герасимов
2-2-2-3-1
16
Садовский
10
Альшаник
12
Былинкин
28
Михнюк
74
Сачковский
9
Сычев
17
Тишуров
23
Яроцкий
9
Пушняков
18
Омельянчук
19
Омиртаев
7
Левковец
99
Мялковский
99
Мялковский
7
Левковец
47
Годяев
93
Милютин
93
Милютин
47
Годяев
51
Скшинецкий
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
77
Сакута
77
Сакута
89
Арутюнян
39
Герасимов
37
Радиковский
37
Радиковский
39
Герасимов
74
Сачковский
4
Карпеня
4
Карпеня
74
Сачковский
9
Сычев
29
Дубинец
29
Дубинец
9
Сычев
10
Альшаник
78
Ковалевич
78
Ковалевич
10
Альшаник
17
Тишуров
11
Мельников
11
Мельников
17
Тишуров
18
Омельянчук
7
Ачаповский
7
Ачаповский
18
Омельянчук
Остались в запасе
Арсенал
Слуцк
41
Максим Плотников
ВР
20
Никита Халимончик
ПЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Даниил Перов
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
20
Никита Халимончик
ПЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Перов
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Арсенал - Слуцк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
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