Сморгонь - БАТЭ
18 окт. 2025, суббота 13:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября в 25-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Сморгонь» и БАТЭ. Матч пройдет в Сморгони, начало – в 13:00 (мск).
«Сморгонь»
Команда Игоря Слесарчука находится на 14-й позиции в Высшей лиге, набрав 20 очков. «Сморгонь» добыла 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 18:36.
Последние результаты «Сморгони» в Высшей лиге:
- 05.10.25 «Славия» – «Сморгонь» – 3:1;
- 28.09.25 «Сморгонь» – «Неман» – 1:0;
- 24.09.25 «Сморгонь» – «Динамо» Мн – 1:2.
БАТЭ
БАТЭ набрал 30 очков и занимает 9-е место. Подопечные Артема Концевого добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 29:39.
Предыдущие результаты БАТЭ в Высшей лиге:
- 03.10.25 БАТЭ – «МЛ Витебск» – 1:0;
- 27.09.25 «Динамо» Брест – БАТЭ – 3:0;
- 21.09.25 БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск – 0:0.
Очные встречи в Высшей лиге
- 26.05.25 БАТЭ – «Сморгонь» – 2:2;
- 28.11.24 БАТЭ – «Сморгонь» – 7:4;
- 06.07.24 «Сморгонь» – БАТЭ – 0:0;
- 17.09.23 «Сморгонь» – БАТЭ – 1:2;
- 29.04.23 БАТЭ – «Сморгонь» – 2:0.
Прогноз на матч «Сморгонь» – БАТЭ
«Сморгонь» находится в зоне вылета, отставая от спасительного места на 5 очков. У БАТЭ мотивации практически нет.
- Прогноз – Ф1 (0) с кф. 1.85.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.40.
