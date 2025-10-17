В субботу, 18 октября в 25-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Сморгонь» и БАТЭ. Матч пройдет в Сморгони, начало – в 13:00 (мск).

«Сморгонь»

Команда Игоря Слесарчука находится на 14-й позиции в Высшей лиге, набрав 20 очков. «Сморгонь» добыла 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 18:36.

Последние результаты «Сморгони» в Высшей лиге:

05.10.25 «Славия» – «Сморгонь» – 3:1;

28.09.25 «Сморгонь» – «Неман» – 1:0;

24.09.25 «Сморгонь» – «Динамо» Мн – 1:2.

БАТЭ

БАТЭ набрал 30 очков и занимает 9-е место. Подопечные Артема Концевого добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 29:39.

Предыдущие результаты БАТЭ в Высшей лиге:

03.10.25 БАТЭ – «МЛ Витебск» – 1:0;

27.09.25 «Динамо» Брест – БАТЭ – 3:0;

21.09.25 БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск – 0:0.

Очные встречи в Высшей лиге

26.05.25 БАТЭ – «Сморгонь» – 2:2;

28.11.24 БАТЭ – «Сморгонь» – 7:4;

06.07.24 «Сморгонь» – БАТЭ – 0:0;

17.09.23 «Сморгонь» – БАТЭ – 1:2;

29.04.23 БАТЭ – «Сморгонь» – 2:0.

Прогноз на матч «Сморгонь» – БАТЭ

«Сморгонь» находится в зоне вылета, отставая от спасительного места на 5 очков. У БАТЭ мотивации практически нет.