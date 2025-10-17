Введите ваш ник на сайте
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85

17 октября 2025 14:08
Сморгонь - БАТЭ
18 окт. 2025, суббота 13:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Фора 1 (0)
Сделать ставку

В субботу, 18 октября в 25-м туре белорусской Высшей лиги сыграют «Сморгонь» и БАТЭ. Матч пройдет в Сморгони, начало – в 13:00 (мск).

«Сморгонь»

Команда Игоря Слесарчука находится на 14-й позиции в Высшей лиге, набрав 20 очков. «Сморгонь» добыла 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 18:36.

Последние результаты «Сморгони» в Высшей лиге:

  • 05.10.25 «Славия» – «Сморгонь» – 3:1;
  • 28.09.25 «Сморгонь» – «Неман» – 1:0;
  • 24.09.25 «Сморгонь» – «Динамо» Мн – 1:2.

БАТЭ

БАТЭ набрал 30 очков и занимает 9-е место. Подопечные Артема Концевого добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 29:39.

Предыдущие результаты БАТЭ в Высшей лиге:

  • 03.10.25 БАТЭ – «МЛ Витебск» – 1:0;
  • 27.09.25 «Динамо» Брест – БАТЭ – 3:0;
  • 21.09.25 БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск – 0:0.

Очные встречи в Высшей лиге

  • 26.05.25 БАТЭ – «Сморгонь» – 2:2;
  • 28.11.24 БАТЭ – «Сморгонь» – 7:4;
  • 06.07.24 «Сморгонь» – БАТЭ – 0:0;
  • 17.09.23 «Сморгонь» – БАТЭ – 1:2;
  • 29.04.23 БАТЭ – «Сморгонь» – 2:0.

Прогноз на матч «Сморгонь» – БАТЭ

«Сморгонь» находится в зоне вылета, отставая от спасительного места на 5 очков. У БАТЭ мотивации практически нет.

  • Прогноз – Ф1 (0) с кф. 1.85.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.40.

1.85
Фора 1 (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Сморгонь
