9 ноября в Минске на стадионе «Минск-Арена» состоится матч 28-го тура чемпионата Беларуси, где «Ислочь» примет «Сморгонь». Хозяева проводят крепкий сезон в середине таблицы, в то время как гости продолжают борьбу за выживание и стараются удержаться в Высшей лиге.

«Ислочь»

Минская команда занимает седьмое место и уже гарантировала себе спокойную концовку сезона. После 27 туров в активе «Ислочи» 44 очка. В последнем туре коллектив уступил на выезде «МЛ Витебску» (1:3), но до этого демонстрировал стабильную игру, особенно дома, где трижды подряд сыграл вничью. В атаке выделяется Александр Шестюк – 18 голов в 27 матчах делают его одним из лучших бомбардиров лиги. Несмотря на спад в реализации, команда сохраняет уверенный контроль над мячом и регулярно создаeт моменты, забивая минимум один гол в трeх последних турах.

«Сморгонь»

Гости проводят сложный сезон и идут 14-ми с 24 очками. Последние туры выдались неровными: победа над БАТЭ (1:0) стала глотком воздуха, но затем снова последовало поражение от «Витебска» (0:2). Команда стабильно играет с низким блоком, делая ставку на контратаки, но ограниченные ресурсы в атаке сказываются – всего 5 забитых мячей в последних пяти встречах. Секу Думбия остаeтся самым результативным игроком (3 гола), однако ему часто не хватает поддержки. На выезде «Сморгонь» нередко теряет концентрацию, особенно в концовках матчей.

Факты о командах

«Ислочь»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Средние показатели: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Шестюк – 18 голов в сезоне

«Сморгонь»

Средние показатели: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Победа только в одном из 5 последних туров

14-е место в таблице

Прогноз на матч «Ислочь» – «Сморгонь»

«Ислочь» выглядит заметно стабильнее и обладает гораздо более мощной атакующей линией. Команда уверенно играет дома, а «Сморгонь» почти всегда испытывает проблемы в обороне на выезде. В такой ситуации хозяева должны диктовать темп и владеть инициативой на протяжении всего матча. «Сморгонь» может уповать на быстрые контратаки, но разница в классе очевидна. Оптимально ожидать уверенную победу хозяев с возможным тоталом выше среднего.

