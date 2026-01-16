17 января в рамках 22 тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм». Обе команды проводят непростой отрезок сезона, однако турнирное положение и текущая динамика соперников заметно различаются. Для хозяев это шанс стабилизировать результаты, тогда как гости продолжают борьбу за выживание.

«Тоттенхэм»

После 21 тура «Тоттенхэм» набрал 27 очков и располагается на 14 месте. Команда не выигрывает три матча подряд, но при этом регулярно создает моменты у ворот соперников. В последних пяти играх лондонцы забили 5 мячей и столько же пропустили, что отражает нестабильность обороны. При этом в очных встречах с «Вест Хэмом» «шпоры» традиционно действуют уверенно и практически всегда находят путь к воротам соперника.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» переживает затяжной кризис. Команда занимает 18 место с 14 очками и не может выиграть уже 10 матчей подряд в чемпионате. Серия с пропущенными мячами достигла 18 игр, а в последних пяти встречах «молотобойцы» пропустили 9 раз. Даже на фоне редких забитых голов оборона остается ключевой проблемой, особенно в выездных матчах.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Вест Хэма»

В среднем 1.00 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 10 последних очных встречах

«Вест Хэм»