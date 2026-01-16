17 января в рамках 22 тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм». Обе команды проводят непростой отрезок сезона, однако турнирное положение и текущая динамика соперников заметно различаются. Для хозяев это шанс стабилизировать результаты, тогда как гости продолжают борьбу за выживание.
«Тоттенхэм»
После 21 тура «Тоттенхэм» набрал 27 очков и располагается на 14 месте. Команда не выигрывает три матча подряд, но при этом регулярно создает моменты у ворот соперников. В последних пяти играх лондонцы забили 5 мячей и столько же пропустили, что отражает нестабильность обороны. При этом в очных встречах с «Вест Хэмом» «шпоры» традиционно действуют уверенно и практически всегда находят путь к воротам соперника.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» переживает затяжной кризис. Команда занимает 18 место с 14 очками и не может выиграть уже 10 матчей подряд в чемпионате. Серия с пропущенными мячами достигла 18 игр, а в последних пяти встречах «молотобойцы» пропустили 9 раз. Даже на фоне редких забитых голов оборона остается ключевой проблемой, особенно в выездных матчах.
Факты о командах
«Тоттенхэм»
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Вест Хэма»
- В среднем 1.00 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
- Забивает в 10 последних очных встречах
«Вест Хэм»
- Не выигрывает в 10 последних матчах
- Пропускает в 19 матчах подряд
- В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр
Личные встречи
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
Форма и статистика говорят в пользу хозяев. «Тоттенхэм» нестабилен, но на фоне проблем «Вест Хэма» выглядит более организованной командой. Гости регулярно пропускают и с трудом удерживают результат, особенно на выезде. С учетом дерби и высокой мотивации хозяев, «шпоры» должны воспользоваться слабостями соперника.
Рекомендованные ставки
- Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.72
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90