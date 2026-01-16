Введите ваш ник на сайте
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.72

16 января 2026 9:19
Тоттенхэм - Вест Хэм
17 янв. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку

17 января в рамках 22 тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм». Обе команды проводят непростой отрезок сезона, однако турнирное положение и текущая динамика соперников заметно различаются. Для хозяев это шанс стабилизировать результаты, тогда как гости продолжают борьбу за выживание.

«Тоттенхэм»

После 21 тура «Тоттенхэм» набрал 27 очков и располагается на 14 месте. Команда не выигрывает три матча подряд, но при этом регулярно создает моменты у ворот соперников. В последних пяти играх лондонцы забили 5 мячей и столько же пропустили, что отражает нестабильность обороны. При этом в очных встречах с «Вест Хэмом» «шпоры» традиционно действуют уверенно и практически всегда находят путь к воротам соперника.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» переживает затяжной кризис. Команда занимает 18 место с 14 очками и не может выиграть уже 10 матчей подряд в чемпионате. Серия с пропущенными мячами достигла 18 игр, а в последних пяти встречах «молотобойцы» пропустили 9 раз. Даже на фоне редких забитых голов оборона остается ключевой проблемой, особенно в выездных матчах.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Вест Хэма»
  • В среднем 1.00 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 10 последних очных встречах

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 10 последних матчах
  • Пропускает в 19 матчах подряд
  • В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
53% (21)
20% (8)
28% (11)
67
Забитых мячей
44
1.68
В среднем за матч
1.1
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
0 : 3
13.09.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 1
04.05.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Тоттенхэм
4 : 1
19.10.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
1 : 1
02.04.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Тоттенхэм
1 : 2
07.12.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2 : 0
19.02.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
1 : 1
31.08.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Тоттенхэм
3 : 1
20.03.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
2 : 1
22.12.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1 : 0
24.10.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2 : 1
21.02.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
3 : 3
18.10.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
2 : 0
23.06.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.11.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
0 : 1
27.04.2019
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0 : 1
20.10.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
04.01.2018
Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм
2 : 3
25.10.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.09.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
1 : 0
05.05.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Тоттенхэм
3 : 2
19.11.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.03.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
4 : 1
22.11.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 2
22.02.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
0 : 1
16.08.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
2 : 0
03.05.2014
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
1 : 2
18.12.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
0 : 3
06.10.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
2 : 3
25.02.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
3 : 1
25.11.2012
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
0 : 0
19.03.2011
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Хэм
1 : 0
25.09.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
2 : 0
28.12.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
1 : 2
23.08.2009
Тоттенхэм
Товарищеские матчи,
Вест Хэм
0 : 1
29.07.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1 : 0
11.04.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0 : 2
08.12.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
4 : 0
09.03.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
25.11.2007
Тоттенхэм
Показать все

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

Форма и статистика говорят в пользу хозяев. «Тоттенхэм» нестабилен, но на фоне проблем «Вест Хэма» выглядит более организованной командой. Гости регулярно пропускают и с трудом удерживают результат, особенно на выезде. С учетом дерби и высокой мотивации хозяев, «шпоры» должны воспользоваться слабостями соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.72
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Тоттенхэм
