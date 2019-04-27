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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 27 апреля 2019
Тоттенхэм
27.04.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
67'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
86'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
М. Арнаутович
26'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
3-2-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
8
Фойт
3
Роуз
4
Дэвис
7
Сон
24
Эриксен
7
Моура
8
Алли
4-1-2-1-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
2
Бальбуэна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Андерсон
18
Антонио
7
Арнаутович
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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