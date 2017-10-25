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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 25 октября 2017
Тоттенхэм
25.10.2017, среда, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Вест Хэм
6'
М. Сиссоко
37'
Д. Алли
55'
А. Айю
60'
А. Айю
70'
А. Огбонна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
70'
ГОЛ! 2:3!
А. Огбонна
Пас отдал
М. Ланзини
60'
ГОЛ! 2:2!
А. Айю
Пас отдал
М. Ланзини
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Айю
ГОЛ! 2:0!
Д. Алли
Пас отдал
Х. Сон
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссоко
Пас отдал
Х. Сон
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Ворм
8
Фойт
15
Дайер
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
2
Триппьер
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
12
Льоренте
4-2-1-2-1
13
Адриан
3
Бирам
6
Фернандес
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
24
Айю
9
Кэрролл
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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