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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 21 февраля 2021
Вест Хэм
21.02.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
5'
М. Антонио
47'
Д. Лингард
64'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Лингард
90'
+4
Замена
Б. Джонсон
️️️️
П. Форнальс
82'
77'
Замена
Д. Алли
️️️️
С. Регилон
Желтая карточка
П. Форнальс
72'
Желтая карточка
М. Антонио
69'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
65'
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
И. Диоп
62'
Желтая карточка
Т. Соучек
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Лингард
Пас отдал
П. Форнальс
47'
46'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Танганга
46'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Ламела
44'
Желтая карточка
С. Регилон
42'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
36'
Желтая карточка
Э. Ламела
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
15
Доусон
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
77
Лингард
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-3-1
1
Льорис
5
Танганга
6
Санчес
15
Дайер
3
Регилон
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Моура
9
Ламела
7
Сон
9
Кейн
8
Форнальс
2
Джонсон
2
Джонсон
8
Форнальс
77
Лингард
16
Нобл
16
Нобл
77
Лингард
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
5
Танганга
2
Доэрти
2
Доэрти
5
Танганга
3
Регилон
8
Алли
8
Алли
3
Регилон
9
Ламела
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Ламела
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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