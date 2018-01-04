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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 04 января 2018
Тоттенхэм
04.01.2018, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
84'
Х. Сон
70'
П. Мба Обьянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
90'
Желтая карточка
М. Нобл
87'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
84'
70'
ГОЛ! 0:1!
П. Мба Обьянг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
46
Мозес Макаси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
6
Санчес
14
Вертонген
4
Дэвис
92
Орье
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-2-2-1-1
13
Адриан
5
Сабалета
21
Огбонна
23
Рид
26
Масуаку
41
Райс
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
14
Чичарито
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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