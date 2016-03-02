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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 02 марта 2016
Вест Хэм
02.03.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
7'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
Замена
Д. Сахо
️️️️
М. Ланзини
84'
77'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
К. Виммер
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Э. Эменике
73'
70'
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Ламела
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Д. Коллинс
66'
65'
Желтая карточка
Б. Дэвис
61'
Замена
Д. Алли
️️️️
Н. Шадли
41'
Желтая карточка
К. Виммер
31'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Пайет
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
15
Джордж Добсон
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Деле Алли
АП
3-1-2-2-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
21
Огбонна
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
10
Пайет
10
Эменике
18
Антонио
3-3-1-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Виммер
15
Дайер
2
Триппьер
8
Мэйсон
4
Дэвис
89
Шадли
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
39
Коллинс
5
Оксфорд
5
Оксфорд
39
Коллинс
10
Эменике
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Эменике
22
Ланзини
25
Сахо
25
Сахо
22
Ланзини
6
Виммер
14
Кэрролл
14
Кэрролл
6
Виммер
89
Шадли
8
Алли
8
Алли
89
Шадли
9
Ламела
7
Сон
7
Сон
9
Ламела
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
15
Джордж Добсон
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
15
Джордж Добсон
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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