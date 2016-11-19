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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 19 ноября 2016
Тоттенхэм
19.11.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
51'
Г. Уинкс
89'
Г. Кейн
90+1'
Г. Кейн (П)
24'
М. Антонио
68'
М. Ланзини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
90'
+6
Вторая желтая
У. Рид
90'
+3
Желтая карточка
У. Рид
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Г. Кейн
90'
+1
Замена
К. Триппьер
️️️️
К. Уокер
89'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кейн
89'
85'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Д. Пайет
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Дембеле
72'
Замена
Д. Алли
️️️️
В. Янссен
68'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Ланзини
64'
Желтая карточка
М. Антонио
Желтая карточка
Д. Роуз
62'
61'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
А. Айю
61'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Д. Сахо
Желтая карточка
К. Уокер
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Уинкс
51'
Желтая карточка
М. Дембеле
35'
31'
Желтая карточка
М. Ланзини
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
У. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
2
Виктор Ваньяма
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Диафра Сахо
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Джошуа Онома
АП
8
Деле Алли
АП
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Роуз
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
8
Дембеле
4
Уинкс
2
Ваньяма
24
Эриксен
14
Янссен
9
Кейн
2-1-2-3-2
12
Рэндольф
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
14
Мба Обьянг
3
Крессуэлл
10
Пайет
22
Ланзини
24
Айю
18
Антонио
25
Сахо
2
Уокер
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Уокер
14
Янссен
8
Алли
8
Алли
14
Янссен
8
Дембеле
7
Сон
7
Сон
8
Дембеле
24
Айю
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Айю
10
Пайет
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
10
Пайет
25
Сахо
11
Дзадза
11
Дзадза
25
Сахо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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