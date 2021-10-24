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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 24 октября 2021
Вест Хэм
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
72'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
Замена
К. Доусон
️️️️
Д. Боуэн
90'
+1
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
85'
84'
Замена
Б. Хиль
️️️️
С. Регилон
84'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
А. Крессуэлл
72'
60'
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
А. Огбонна
37'
Желтая карточка
Т. Соучек
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Огбонна
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-2-1
1
Льорис
22
Эмерсон
21
Ромеро
15
Дайер
3
Регилон
34
Скипп
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
20
Боуэн
15
Доусон
15
Доусон
20
Боуэн
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
3
Регилон
17
Хиль
17
Хиль
3
Регилон
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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