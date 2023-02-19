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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 19 февраля 2023
Тоттенхэм
19.02.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
56'
Эмерсон
72'
Х. Сон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Желтая карточка
И. Перишич
90'
+3
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
89'
Замена
П. Сарр
️️️️
О. Скипп
89'
82'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Эмерсон
81'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
А. Огбонна
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Лангле
78'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
72'
72'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Ф. Даунс
72'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
Замена
Х. Сон
️️️️
Ришарлисон
67'
62'
Желтая карточка
М. Антонио
ГОЛ! 1:0!
Эмерсон
Пас отдал
Б. Дэвис
56'
Желтая карточка
О. Скипп
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛАЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПАЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛАЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПАЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Джаррод Боуэн
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-3-2-2
17
Форстер
21
Ромеро
2
Лангле
15
Дайер
4
Дэвис
34
Скипп
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
9
Кейн
47
Ришарлисон
3-3-2-1-1
22
Фабиански
6
Керер
21
Огбонна
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
33
Эмерсон
41
Райс
4
Даунс
20
Боуэн
18
Антонио
2
Лангле
5
Перишич
5
Перишич
2
Лангле
34
Скипп
29
Сарр
29
Сарр
34
Скипп
47
Ришарлисон
7
Сон
7
Сон
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
21
Огбонна
2
Джонсон
2
Джонсон
21
Огбонна
33
Эмерсон
8
Форнальс
8
Форнальс
33
Эмерсон
4
Даунс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
4
Даунс
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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