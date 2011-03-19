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Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм - Вест Хэм: обзор матча 19 марта 2011
Тоттенхэм
19.03.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Хэм
Замена
В. Обинна
️️️️
К. Коул
Замена
А. Хаттон
️️️️
В. Чорлука
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
М. Апсон
Желтая карточка
К. Коул
Желтая карточка
С. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-2-3-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
36
Галлас
14
Чорлука
10
Модрич
30
Сандро
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
9
Дефо
4-4-2
31
Грин
2
Якобсен
3
Да Кошта
4
Апсон
3
Бридж
16
Нобл
8
Паркер
0
Хитцльшпергер
19
О'Нил
24
Коул
19
Ба
14
Чорлука
21
Хаттон
21
Хаттон
14
Чорлука
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
10
Павлюченко
8
ван дер Ваарт
24
Коул
11
Обинна
11
Обинна
24
Коул
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Рууд Боффин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт" 15:40 (прямая)
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