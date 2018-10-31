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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 31 октября 2018
Вест Хэм
31.10.2018, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
71'
Лукас
16'
Х. Сон
54'
Х. Сон
75'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
75'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 1:2!
Лукас
Пас отдал
Р. Снодграсс
71'
54'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-1-1-2
13
Адриан
26
Масуаку
21
Огбонна
6
Диоп
2
Фредерикс
41
Райс
14
Мба Обьянг
7
Андерсон
18
Антонио
14
Чичарито
4-2-3-1
13
Газзанига
92
Орье
6
Санчес
2
Уокер-Питерс
8
Фойт
4
Уинкс
2
Ваньяма
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
12
Льоренте
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Михел Ворм
ВР
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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