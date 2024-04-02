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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 02 апреля 2024
Вест Хэм
02.04.2024, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
19'
К. Зума
5'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
90'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Б. Джонсон
89'
Желтая карточка
К. Ромеро
82'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Т. Вернер
82'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
И. Биссума
74'
Желтая карточка
Б. Джонсон
70'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Д. Мэддисон
70'
Замена
П. Сарр
️️️️
Р. Бентанкур
61'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
М. Антонио
53'
44'
Желтая карточка
М. ван де Вен
ГОЛ! 1:1!
К. Зума
Пас отдал
Д. Боуэн
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
4
Зума
34
Цоуфал
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
28
Биссума
30
Бентанкур
22
Джонсон
10
Мэддисон
7
Сон
11
Вернер
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
28
Биссума
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
28
Биссума
22
Джонсон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Джонсон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
11
Вернер
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
11
Вернер
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
1
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
9
Офсайды
3
1
Количество передач
299
655
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.96
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Лондон
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