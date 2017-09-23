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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 23 сентября 2017
Вест Хэм
23.09.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
65'
Чичарито
87'
Ш. Куяте
34'
Г. Кейн
38'
Г. Кейн
60'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
Желтая карточка
Э. Кэрролл
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Желтая карточка
У. Рид
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Э. Дайер
Желтая карточка
А. Айю
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Ш. Куяте
Пас отдал
А. Масуаку
87'
Желтая карточка
Чичарито
81'
70'
Вторая желтая
С. Орье
ГОЛ! 1:3!
Чичарито
Пас отдал
Ж. Фонте
65'
64'
Желтая карточка
С. Орье
60'
ГОЛ! 0:3!
К. Эриксен
38'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-3-1-3
1
Харт
23
Рид
21
Огбонна
5
Сабалета
3
Крессуэлл
8
Куяте
6
Фонте
16
Нобл
7
Арнаутович
18
Антонио
14
Чичарито
3-2-1-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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